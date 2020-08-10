تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن مطالبة المرجع الديني فاضل البديري بتأجيل مراسم عاشوراء التي على شكل مواكب ومسيرات كبيرة دفعاً للضرر في ظل جائحة كورونا وأدناه نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مرجع يطالب بتأجيل مراسم عاشوراء التي على شكل مواكب ومسيرات كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.