

- دار المسنين 10

- حي السلام 9

- حي العسكري 8

- حي المكرمة 7

- حي الميلاد 7

- حي الجمعية 5

- حي النصر 3

- حي الوفاء 3

- حي المهندسين 3

- حي الجزيرة 3

- حي النداء 2

- حي الرحمة 2

- حي الغري 2

- قرية الغدير 2

- حي الجامعة 1

- الحيدرية 1

- الحولي 1

- حي النفط 1

- حي ابو طالب 1

- حي الشهداء 1

- مجمع قنبر 1 (النجف – القطاع الشمالي)- دار المسنين 10- حي السلام 9- حي العسكري 8- حي المكرمة 7- حي الميلاد 7- حي الجمعية 5- حي النصر 3- حي الوفاء 3- حي المهندسين 3- حي الجزيرة 3- حي النداء 2- حي الرحمة 2- حي الغري 2- قرية الغدير 2- حي الجامعة 1- الحيدرية 1- الحولي 1- حي النفط 1- حي ابو طالب 1- حي الشهداء 1- مجمع قنبر 1 (النجف – القطاع الجنوبي)

- حي العدالة 11

- حي الامير 9

- مركز النجف 6

- الجديدة الرابعة 3

- حي الاشتراكي 2

- حي القادسية 2

- حي الكرامة 2

- حي الحسين 1

- حي الغدير 1

- حي الصحة 1

- حي الاسكان 1

- المدينة القديمة 1

- حي المعلمين 1

- الجديدة الاولى 1

- حي السواق 1

- حي الفرات 1

- القاسم 1

- حي الامام علي 1

- الشقق 1

- حي القدس 1

- حي الانصار 1 - المدينة القديمة 1- حي المعلمين 1- الجديدة الاولى 1- حي السواق 1- حي الفرات 1- القاسم 1- حي الامام علي 1- الشقق 1- حي القدس 1- حي الانصار 1 (قطاع الكوفة)

- مركز الكوفة 15

- حي كندة 3

- ميسان 3

- البراكية 2

- شارع المطار 2

- حي ميثم التمار 1

- الرشادية 1 (قطاع العباسية)

- العباسية 26 Advertisements (قطاع المشخاب)

- المشخاب 16 (قطاع المناذرة)

- المناذرة 1 وأكدت صحة النجف أن "بين الاصابات اعلاه (14) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف"، مشيرة الى أن "حالات الشفاء: 72، والوفيات: 6".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة النجف تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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