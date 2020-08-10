انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية

وأظهرت صور بثتها قناة "دابليو بي إف إف" التلفزيونية قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.