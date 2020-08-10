بالصور.. حملات توعية ضد كورونا في بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لحملات توعية في العاصمة بغداد ضد فايروس كورونا.
وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اجراء 1532 حملة توعية وتثقيف خلال الفترة الماضية وتحديداً مع بدء انتشار فايروس كورونا ولغاية اليوم".
وأضافت أن "الحملات تركزت في جانب كبير منها في كيفية الوقاية وتجنب الاصابة بالفايروس مع كيفية التعامل مع العوارض والمصابين وغيرها من الامور الارشادية وبالتنسيق مع الجهات الصحية والمختصة وشملت جميع مناطق العاصمة".
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