ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 160 قتيلاً و20 مفقوداً

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 160 قتيلاً، فيما ما يزال 20 شخصاً في عداد المفقودين حتى اللحظة، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة إن 6000 شخص أصيبوا جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي. وذكر محافظ بيروت، مروان عبود، في تصريح صحفي، أمس الأحد، أن بعض الأجساد التي عُثر عليها لا وجود لحمض نووي مطابق لها.

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