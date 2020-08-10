صحة الرصافة: الاصابات الـ349 المسجلة اليوم بكورونا من هذه المناطق

وادناه تفاصيل الاصابات: - 138 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع الرصافة 1 حالة

• قطاع النهروان 30 حالة

• قطاع الشعب 13 حالة

• قطاع البلديات الثاني 36 حالة

• قطاع الصدر 30 حالات

• قطاع الاعظمية 16 حالة

• قطاع الاستقلال 2 حالات

• قطاع المدائن 10 جالة • قطاع الصدر 30 حالات• قطاع الاعظمية 16 حالة• قطاع الاستقلال 2 حالات• قطاع المدائن 10 جالة - 211 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 86 حالة محلة 531, 555, 521, 540, 539, 538, 516, 560, 565, 563, 551, 552, 528, 569,557 , قطاع 67 , قطاع 41 , 522 , 519 , 542 , 526 , قطاع 75 , 536 ,

• الثعالبة حالة واحدة خلف محطة الكهرباء

• القاهرة حالة واحدة محلة 354

• الاعظمية 6 1حالة محلة 314, 320, 334, 310, 318 . 316 , 312 , 326 , الكريعات , شارع 20

• الكيلاني حالتين محلة 133

• البلديات 6 حالات محلة 750, 752, , 738

• حي الرئاسة حالة واحدة محلة 768

• النهروان حالة واحدة

• المشتل حالة واحدة محلة 729

• السيدية حالتين محلة 835 , 839

• العرصات حالة واحدة محلة 901

• بغداد الجديدة حالة واحدة محلة 728

• الغدير حالة واحدة محلة 706

• الكرادة خمسة حالات محلة 909, 907 , 904

• العطيفية حالة واحدة

• حي سومرحالة واحدة محلة 703

• الزعفرانية ثلاثة حالات محلة 957, 961 , 962

• احي اكد حالة واحدة محلة 773

• شارع فلسطين 8 حالات محلة 508, 506, 502, 505 , 510 , 504

• جسر ديالى خمسة حالات محلة 102 , والعريفية

• محمودية حالة واحدة

• حي النصر حالة واحدة محلة 733

• العبيدي 6حالات محلة 765, 756,

• ابو دشير حالتين محلة 856 , 854

• الشعب 12 حالة محلة 317 , 357 , 327 , حي اور

• الحرية حالة واحدة محلة 420

• الدورة حالتين ـ الزراعي

• العامرية حالة واحدة محلة 630

• الغزالية حالة واحدة 665

• الجادرية حالة واحدة ـ ساحة العرصات

• سبع قصور حالة واحدة

• الكفاح حالتين محلة 143 , 113

• زيونة تسعة حالات محلة 710 , 714 . 716 , 718 , 709

• الامين ثمانية حالات محلة 731 , 745 , 735 , 737 , 734

• الحسينية سبعة حالات محلة 222 , 227 , 221

• المنصور حالتين محلة 611 , 617 • الاعظمية 6 1حالة محلة 314, 320, 334, 310, 318 . 316 , 312 , 326 , الكريعات , شارع 20• الكيلاني حالتين محلة 133• البلديات 6 حالات محلة 750, 752, , 738• حي الرئاسة حالة واحدة محلة 768• النهروان حالة واحدة• المشتل حالة واحدة محلة 729• السيدية حالتين محلة 835 , 839• العرصات حالة واحدة محلة 901• بغداد الجديدة حالة واحدة محلة 728• الغدير حالة واحدة محلة 706• الكرادة خمسة حالات محلة 909, 907 , 904• العطيفية حالة واحدة• حي سومرحالة واحدة محلة 703• الزعفرانية ثلاثة حالات محلة 957, 961 , 962• احي اكد حالة واحدة محلة 773• شارع فلسطين 8 حالات محلة 508, 506, 502, 505 , 510 , 504• جسر ديالى خمسة حالات محلة 102 , والعريفية• محمودية حالة واحدة• حي النصر حالة واحدة محلة 733• العبيدي 6حالات محلة 765, 756,• ابو دشير حالتين محلة 856 , 854• الشعب 12 حالة محلة 317 , 357 , 327 , حي اور• الحرية حالة واحدة محلة 420• الدورة حالتين ـ الزراعي• العامرية حالة واحدة محلة 630• الغزالية حالة واحدة 665• الجادرية حالة واحدة ـ ساحة العرصات• سبع قصور حالة واحدة• الكفاح حالتين محلة 143 , 113• زيونة تسعة حالات محلة 710 , 714 . 716 , 718 , 709• الامين ثمانية حالات محلة 731 , 745 , 735 , 737 , 734• الحسينية سبعة حالات محلة 222 , 227 , 221• المنصور حالتين محلة 611 , 617

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 21376 توفي منهم 1035 للاسف فيما اكتسب الشفاء 17528 ومتبقي قيد العلاج 2814".

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