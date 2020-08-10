الصحة توجه بغلق كافة الصيدليات الاهلية التي لايتواجد فيها صيدلي

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ان وزيرها وجه بغلق كافة الصيدليات الاهلية التي لايتواجد فيها صيدلي. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الصحة حسن التميمي وجه دائرة التفتيش بغلق كافة الصيدليات الاهلية والتي لايتواجد بها صيدلي والتي تتعامل بالادوية غير المفحوصة والمقرة من قبل الوزارة".



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