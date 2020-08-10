أربعة وزراء يفصحون عن ذممهم المالية

وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تلقت استمارات كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي (نبيل كاظم عبد الصاحب) ووزير الكهرباء (ماجد مهدي حنتوش)، ووزير التربية (علي حميد مخلف)".وأشارت الدائرة، إلى "تلقيها استمارة كشف الذمة المالية لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء (رائد جوحي حمادي) للعام الجاري".

كذلك أعلنت الهيئة في بيان ثانٍ "تلقيها استمارة كشف الذمة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة بوزير الداخلية (عثمان علي فرهود)".