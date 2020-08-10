اليونان تعلن حالة التأهب القصوى

اعلنت القوات المسلحة اليونانية، الاثنين، حالة التأهب القصوى عقب إخطار للبحارة أصدرته تركيا عن مناورات بالذخيرة الحية ستجريها في منطقة بحرية بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين، وبداية أعمال تنقيب عن الغاز من قبل سفينة الأبحاث التركية عروج ريس، في شرق المتوسط.
وأجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس هذا الصباح محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومن المقرر أن يجري هذا المساء اتصالاً بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو، ينس ستولتنبرغ، علماً أن البلدين عضوان في هذا الحلف.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الأسطول التركي بدأ الاثنين أعمال تنقيب جديدة عن الطاقة، ومناورات بحرية في شرق البحر المتوسط، بعد بضعة أيام من توقيع اليونان ومصر اتفاقاً لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الذي لم تعترف به أنقرة.
ومن المقرر أن تمتد التدريبات البحرية، التي تجري قرب جزيرتي روداس وكاستيلوريزو اليونانيتين، حتى ليل الثلاثاء، وفقاً لقناة سي إن إن تورك.
وأعلنت الحكومة التركية هذه المناورات في 6 أغسطس (آب) الجاري، في نفس اليوم الذي وقعت فيه اليونان ومصر اتفاقية لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، في خطوة يبدو أنها تهدف لإبطال اتفاق مماثل وقعته تركيا وحكومة ليبيا المعترف بها دوليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما انتقدت السلطات التركية إعلان اليونان، الاتفاق بينما كان وفدان من تركيا واليونان يجريان مفاوضات في برلين، بوساطة ألمانيا للتوصل لتسوية للخلافات بينهما.
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