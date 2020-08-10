اتلتيكو مدريد يكشف عن أسماء لاعبيه المصابين بفيروس كورونا

رياضة 2020-08-10 | 14:34 936 مشاهدة كشف نادي أتليتكو مدريد الإسباني عن أسماء لاعبيه المصابين بفيروس كورونا المستجد. النادي الإسباني كان قد أعلن في وقت سابق إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد بعد الخضوع لتحاليل الفيروس على هامش مباراة لايبزيج الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقال اتلتيكو في بيان رسمي، أن "اللاعبين المصابين، هما أنخيل كوريا وشيمي فرساليكو".



وحسب ما أورده النادي فأن "اللاعبين يخضعان للعزل المنزلي وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة في النادي". وحسب ما أورده النادي فأن "اللاعبين يخضعان للعزل المنزلي وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة في النادي". ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة لايبزيج يوم الخميس المقبل في البرتغال.



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