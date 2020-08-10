اخبار العالم / اخبار العراق

الصحة تعلن تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس في البلاد، فيما أكدت تماثل 2015 حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 19663) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1165049 )".

وأضافت أنها "سجلت هذا اليوم (2015) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 245
بغداد / الكرخ 405
مدينة الطب 54
النجف الأشرف 72
السليمانية 42
أربيل 101
دهوك 23
كربلاء 268
كركوك 47
ديالى 33
واسط 55
البصرة 145
ميسان 82
بابل 175
الديوانية 109
ذي قار 52
الأنبار 56
نينوى 36
صلاح الدين 15

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3484 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 349
بغداد الكرخ 226
مدينة الطب 100
النجف 192
السليمانية 198
أربيل 278
دهوك 32
كربلاء 299
كركوك 161
ديالى 101
واسط 117
البصرة 449
ميسان 132
بابل 142
الديوانية 114
ذي قار 118
الأنبار 53
المثنى 40
نينوى 320
صلاح الدين 63

وأشارت إلى أن "الوفيات 72 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 2
النجف 6
السليمانية 3
أربيل 13
دهوك 1
كربلاء 8
كركوك 4
ديالى 1
واسط 3
البصرة 7
بابل 6
الديوانية 6
ذي قار 1
نينوى 3
صلاح الدين 2

وتابعت، أن "مجموع الشفاء : 109790 ( نسبة الشفاء 71,5 %) ومجموع الأصابات : 153599 والراقدين الكلي: 38345 والراقدين في العناية المركزة: 544 و مجموع الوفيات: 5464".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا