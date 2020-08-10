تماثل قائد شرطة الانبار للشفاء من كورونا

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الاثنين، بتماثل قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج للشفاء من فيروس كورونا.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قائد شرطة الانبار تماثل اليوم، للشفاء من فيروس كورونا".
وكان رزيج قد أصيب في وقت سابق، بفيروس كورونا المستجد.
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