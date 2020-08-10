حراك رياضي لإنجاح المؤتمر الاستثنائي المقبل للجمعية العمومية للجنة الأولمبية

2020-08-10 | 14:07
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أبدت الاتحادات الرياضية المركزية الاعضاء في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تفاعلاً مهنياً عالياً في التعاطي مع التحضير لانعقاد، وإنجاح، المؤتمر الاستثنائي المقبل للجمعية العمومية.
وأوضح حسين ان "التحضيرات تجري لعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل على وفق النظام الاساسي للجنة الأولمبية وقانونها ذي الرقم (٢٩) لسنة (٢٠١٩)".
ومضى حسين للقول ان "الاجتماع سيدرس، بتدبّر كبير، آليات تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها رسالة الأولمبية الدولية الأخيرة في السابع من تموز الماضي وبما لا يتعارض، مطلقاً، مع القضاء الوطني والقوانين العراقية النافذة".
ولفت حسين الى ان "الاتحادات الرياضية المركزية تتعاطى مع جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي المقبل برويّة ونضج عاليين هذه المرة عبر عقد لقاءات تحضيرية جانبية ترمي الى "رصّ الصف الأولمبي الوطني في المرحلة المقبلة بما يكفل إنهاء جميع التقاطعات".
وختم حسين حديثه بالقول ان "تقريب وجهات النظر في مواضع الاختلاف سيعضّد توحيد الخطاب والعمل الأولمبيين، ويدعم نظرية تحقيق الانجاز العالي، ويضعها بموضع التنفيذ الذي يبتغيه الجميع".
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