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حراك رياضي لإنجاح المؤتمر الاستثنائي المقبل للجمعية العمومية للجنة الأولمبية

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2020-08-10 | 14:07

حراك رياضي لإنجاح المؤتمر الاستثنائي المقبل للجمعية العمومية للجنة الأولمبية

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أبدت الاتحادات المركزية الاعضاء في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تفاعلاً مهنياً عالياً في التعاطي مع التحضير لانعقاد، وإنجاح، المؤتمر الاستثنائي المقبل للجمعية العمومية.
وقال مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية العراقية حسين علي حسين في بيان إن "رؤساء الاتحادات المركزية، وممثليها، توافدوا لمقر اللجنة الأولمبية وتسلموا منهاج ومفردات الاجتماع المقبل الذي ستنطلق جلسته الافتتاحية بمقر اللجنة الاولمبية بشارع فلسطين عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب الجاري".

وأوضح حسين ان "التحضيرات تجري لعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل على وفق النظام الاساسي للجنة الأولمبية وقانونها ذي الرقم (٢٩) لسنة (٢٠١٩)".

ومضى حسين للقول ان "الاجتماع سيدرس، بتدبّر كبير، آليات تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها رسالة الأولمبية الدولية الأخيرة في السابع من تموز الماضي وبما لا يتعارض، مطلقاً، مع القضاء الوطني والقوانين العراقية النافذة".

ولفت حسين الى ان "الاتحادات الرياضية المركزية تتعاطى مع جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي المقبل برويّة ونضج عاليين هذه المرة عبر عقد لقاءات تحضيرية جانبية ترمي الى "رصّ الصف الأولمبي الوطني في المرحلة المقبلة بما يكفل إنهاء جميع التقاطعات".


وختم حسين حديثه بالقول ان "تقريب وجهات النظر في مواضع الاختلاف سيعضّد توحيد الخطاب والعمل الأولمبيين، ويدعم نظرية تحقيق الانجاز العالي، ويضعها بموضع التنفيذ الذي يبتغيه الجميع".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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