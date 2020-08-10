درجال يبحث مع أندية الممتاز أبرز المعوقات قبل انطلاق الموسم الجديد

2020-08-10 | 13:57
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بحث وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الاثنين، مع ممثلي أندية الدوري الممتاز، أبرز المعوقات قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأضاف ان "الاجتماع ياتي لمناقشة واقع الاندية واستعرضنا ابرز المعوقات التي تواجهها، والتطرق الى الدورات التطويرية والورش التدريبية التي تقيمها الوزارة من اجل تحسين الاداء في المجالين الإداري والمالي، فضلاً عن الموعد المحدد لبدء انطلاق منافسات الموسم الحالي 2020-2021، وضرورة مناقشته مع الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".
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