درجال يبحث مع أندية الممتاز أبرز المعوقات قبل انطلاق الموسم الجديد

وذكر درجال عبر موقعه الرسمي على "فيسبوك"، "اجتمعنا مع الاندية المشاركة في دوري الكرة الممتاز على قاعة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة، اليوم".

وأضاف ان "الاجتماع ياتي لمناقشة واقع الاندية واستعرضنا ابرز المعوقات التي تواجهها، والتطرق الى الدورات التطويرية والورش التدريبية التي تقيمها الوزارة من اجل تحسين الاداء في المجالين الإداري والمالي، فضلاً عن الموعد المحدد لبدء انطلاق منافسات الموسم الحالي 2020-2021، وضرورة مناقشته مع الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".

