قررت نقابة الصحفيين العراقيين، الاثنين، قبول انتماء خريجي كليات الإعلام ومنحهم عضوية وهوية النقابة، في حين أشارت إلى أنها خاطبت رؤساء الوزراء السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي لتعيين خريجي كليات الإعلام "ولم يستجب سوى المالكي" الذي وافق على تعيين 150 خريجاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تصدر قراراً يخص خريجي كليات الإعلام وتتحدث عن فرص تعيينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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