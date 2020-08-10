التطبيعية تقرر إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات

2020-08-10 | 13:31
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قررت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات بالهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات".
وأضافت، أن "ذلك يأتي بسبب مخالفته الضوابط والتعليمات المعمول بها في عمل المؤسسة".
وأضافت، أن "ذلك يأتي بسبب مخالفته الضوابط والتعليمات المعمول بها في عمل المؤسسة".
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