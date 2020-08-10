اخبار العالم / اخبار العراق

التطبيعية تقرر إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-08-10 | 13:31

التطبيعية تقرر إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات

1,632 مشاهدة

قررت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات بالهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "‎الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات".

وأضافت، أن "ذلك يأتي بسبب مخالفته الضوابط والتعليمات المعمول بها في عمل المؤسسة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التطبيعية تقرر إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا