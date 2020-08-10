التطبيعية تقرر إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات

وذكرت الهيئة في بيان، أن "‎الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت إعفاء ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات".

وأضافت، أن "ذلك يأتي بسبب مخالفته الضوابط والتعليمات المعمول بها في عمل المؤسسة".

