



ومن المتوقع أن تثير زيارة الكاظمي إلى واشنطن جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والشعبية ، لا سيما القوى التي تطالب بالانسحاب الأميركي من البلاد....واللافت أن البيانين العراقي والأميركي بشأن الزيارة لم يتضمنا الإشارة إلى بحث موضوع الانسحاب. عاد الحديث مرة اخرى حول زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن ، بعد ان تم تأجيلها خلال الشهر الماضي ، وهي ضمنا من أول جولة خارجية له بعد تسنمه المنصب حيث اختار ابرز ثلاث وجهات .... السعودية وطهران وواشنطن ، الاخيرة ستكون وجهته المقبلة في العشرين من الشهر الجاري ، حاملا معه ملفات ثقيلة ، ابرزها تحديات وباء كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد .ومن المتوقع أن تثير زيارة الكاظمي إلى واشنطن جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والشعبية ، لا سيما القوى التي تطالب بالانسحاب الأميركي من البلاد....واللافت أن البيانين العراقي والأميركي بشأن الزيارة لم يتضمنا الإشارة إلى بحث موضوع الانسحاب. وبحسب مراقبين، فإن جولة الكاظمي الى محاور مختلفة ، تأتي لتعزيز مبدأ التوازن في علاقات العراق الخارجية، وتخفيف حدة التوتر بين الغرماء المتنافسين أميركا والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو مطالبات بجدولة الانسحاب الامريكي من العراق خلال زيارة الكاظمي إلى واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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