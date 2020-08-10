بالفيديو دعوات الى الاسراع بعملية الاقتراع لامتصاص غضب الشارع

تظاهرات واحتجاجات شعبية غاضبة ادت الى سقوط مئات الضحايا منذ اليوم الاول لانطلاقها في تشرين الاول من العام الماضي .. الانتخابات المبكرة كانت ابرز المطالب التي نادى بها هؤلاء المعتصمون .

الكتل السياسية لاتزال متباينة الآراء في هذا الخصوص فمنها من يرى ان توقيت الانتخابات الذي حددته الحكومة غير مناسب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدوام الرسمي للدولة .. ومنهم من يعتقد انه لابد من الاستعجال باجراء الانتخابات المبكرة لامتصاص غضب الشارع .. اما الفريق الثالث فيؤكد انه من المستحيل اجراء انتخابات مبكرة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية والامنية التي تعيشها البلاد .



اللجنة القانونية في البرلمان تقول إن إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى مرتكزات أساسية تؤدي إلى نجاحها اولها استكمال قانوني الانتخابات و المحكمة الاتحادية , فضلا عن البعد المادي والاقتصادي و تهيئة الأجواء المناسبة للشارع العراقي لإجراء الانتخابات , وتشدد اللجنة على ضرورة توفر هذه المرتكزات لانجاح الانتخابات المبكرة في البلاد ,مؤكدة على ان تكون النتائج التي تبنى عليها الانتخابات سديدة وجيدة لبناء نظام سياسي صحيح .ويرى مراقبون انه على القائد العام للقوات المسلحة ان يعمل على حصر السلاح المنفلت وتحجيم الجماعات الخارجة عن سلطة الدولة قبيل الاعلان عن الانتخابات المبكرة ..