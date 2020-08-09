المالكي يدعو لتعزيز الاجراءات الامنية وافشال المخططات الرامية لزعزعة الاستقرار

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وزير الداخلية عثمان الغانمي وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الأمني في عموم البلاد".واكد المالكي بحسب البيان على "الدور الكبير التي تضطلع به تشكيلات وزارة الداخلية في حفظ الامن الداخلي وتوطيد النظام العام وحماية الحقوق"، داعيا الى "تعزيز الاجراءات الامنية وافشال مخططات الاعداء الرامية لزعزعة الاستقرار في البلاد".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على "أهمية تحسين وتطوير جودة الخدمات والتصدي للجريمة، وتحفيز المواطنين على الشراكة المجتمعية مع الشرطة وباقي تشكيلات وزارة الداخلية".