العراق يسجل 2726 اصابة بكورونا وشفاء 2271 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 18003) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1145386 )".وأضافت أنها "سجلت هذا اليوم (2271) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 338بغداد / الكرخ 490مدينة الطب 73النجف الأشرف 62السليمانية 35أربيل 86دهوك 20كربلاء 247كركوك 46ديالى 64واسط 208البصرة 132ميسان 77بابل 151الديوانية 85ذي قار 65الأنبار 25نينوى 67

وأوضحت أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2726 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 287

بغداد الكرخ 207

مدينة الطب 56

النجف 137

السليمانية 97

أربيل 285

دهوك 160

كربلاء 239

كركوك 150

ديالى 65

واسط 106

البصرة 243

ميسان 147

بابل 124

الديوانية 78

ذي قار 86

الأنبار 57

المثنى 88

نينوى 93

صلاح الدين 21

وأشارت إلى أن "الوفيات بلغت 82 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 6

النجف 4

السليمانية 7

أربيل 10

كربلاء 4

كركوك 7

ديالى 1

واسط 2

البصرة 9

بابل 9

الديوانية 3

ذي قار 3

المثنى 2

نينوى 4

وأكدت، أن "مجموع الشفاء بلغ 107775 ( نسبة الشفاء 71,8 %)، ومجموع الإصابات 150115، والراقدين الكلي 36948 ، والراقدين في العناية المركزة551 ، ومجموع الوفيات 5392".