2020-08-09 | 15:21
432 مشاهدة
رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال جلستها اليوم الأحد، إذن رفع الحصانة عن مرتضى منصور العضو البرلماني ورئيس نادي الزمالك بعد البلاغات المقدمة ضده.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان الأهلي قد تقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب تجاوزاته في حق مسؤولي القلعة الحمراء.
ومن جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات للصحفيين، على احترامهم وتقديرهم الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته، مُشيرًا إلى أن رفض اللجنة لرفع الحصانة لأنها ارتأت أن البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور شبه كيدية طبقًا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.
وأتم الطماوي تصريحاته مؤكدًا على أن مرتضى منصور قام بتقديم 5 مستندات توضح كيدية البلاغات المقدمة ضده.
وكان الأهلي قد تقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب تجاوزاته في حق مسؤولي القلعة الحمراء.
ومن جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات للصحفيين، على احترامهم وتقديرهم الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته، مُشيرًا إلى أن رفض اللجنة لرفع الحصانة لأنها ارتأت أن البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور شبه كيدية طبقًا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.
وأتم الطماوي تصريحاته مؤكدًا على أن مرتضى منصور قام بتقديم 5 مستندات توضح كيدية البلاغات المقدمة ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.