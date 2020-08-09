البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد تقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب تجاوزاته في حق مسؤولي القلعة الحمراء.



ومن جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات للصحفيين، على احترامهم وتقديرهم الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته، مُشيرًا إلى أن رفض اللجنة لرفع الحصانة لأنها ارتأت أن البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور شبه كيدية طبقًا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.

وأتم الطماوي تصريحاته مؤكدًا على أن مرتضى منصور قام بتقديم 5 مستندات توضح كيدية البلاغات المقدمة ضده.

