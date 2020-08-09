اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن اعتقال عصابة تمتهن الاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين، (ثلاثة منهم نساء) يمتهنون الاتجار بالأعضاء البشرية في احدى مناطق بغداد".
وأضاف أن "المعتقلين من المطلوبين وفق احكام المادة ١٧ أولاً من قانون الاتجار بالأعضاء البشرية، وتم تدوين أقوالهم وتسليمهم الى جهة الاختصاص".
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