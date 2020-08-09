علاوي يدعو إلى دعم دولي شامل للبنان

دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الأحد، إلى دعم دولي شامل للبنان.

وقال علاوي في تغريدة على "تويتر" أطلعت عليها الخليج 365، إن "بيروت الجريحة ما تزال تنزف، وسبق وان تراسلت مع رئاسة القمة العربية وعدد من دول العالم لأجل دعمها والوقوف الى جانبها في محنتها العصيبة"‬.



وأضاف أن "‫الفاجعة التي ألّمت بها تقتضي ان يكون هناك دعم جنائي دولي مهني الى لبنان لتحقيق المصداقية المطلوبة وصولا لدعم دولي شامل‬".

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