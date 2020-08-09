كريستيانو رونالدو يتخذ خطوة جديدة للرحيل عن يوفنتوس

وعادت الأنباء عن إمكانية رحيل البرتغالي الدولي عن العملاق الإيطالي بعد ساعات قليلة من خروج يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون.

كانت هناك آمال كثيرة لدى رونالدو عندما انتقل إلى يوفنتوس قبل عامين من ريال مدريد بمقابل 100 مليون يورو وراتب سنوي قيمته 30 مليون يورو.



ولكن الخروج من دوري أبطال أوروبا دون تحقيق اللقب القاري قد غير الكثير من الأفكار لدى رونالدو، الذي حاول بشتى الطرق قيادة الفريق الإيطالي إلى التأهل أمام ليون قبل يومين ولكن هدفين لم يكونا كافيان بسبب تسجيل الفريق الفرنسي هدفا في الذهاب والإياب.

وأفادت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية بأن "هناك تفكير من قبل رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس والانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد خيبات الأمل الأوروبية، رغم تصريحات رئيس النادي الإيطالي، أندريا أنييلي، وتأكيده على بقاء البرتغالي في الموسم المقبل".



وأشارت الشبكة إلى أن "رونالدو قد طلب من وكيله، خورخي مينديز، دراسة العروض المقدمة للانتقال إليها وعلى وجه الخصوص باريس سان جيرمان".

ويمتلك مينديز علاقة صداقة مميزة مع المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو أروخو، وهو الوكيل الذي لعب دورًا مهمًا في انتقال كيلور نافاس من ريال مدريد إلى النادي الفرنسي.