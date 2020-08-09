بالصور.. خريجو هندسة النفط يعتصمون أمام الوزارة منذ اكثر من شهرين

تنشر الخليج 365، صوراً لاعتصام خريجي هندسة النفط امام مقر وزارة النفط في بغداد. ‏وقال المعتصمون في بيان لهم، "نتواجد امام الوزارة منذ اكثر من شهرين ونطالب بالتعيين على ملاك الوزارة". Advertisements وأضافوا "عددنا ٥٤٥ مهندسا ودرجات الحذف والاستحداث بالوزارة اكثر من ٩٠٠٠ درجة واختصاصنا محصور بوزارة النفط فقط".

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