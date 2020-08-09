أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، اعتقال مسؤولين عن الدعم اللوجستي لـتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية من اعتقال إثنين من الارهابيين الخطرين في مناطق حي واحد اذار وحي الاسرى والمفقودين بمحافظة كركوك، وهما من العناصر التي تقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابي في اوكارهم يتمثل بالمواد الغذائية واجهزة الاتصال الالكترونية وغيرها بالاضافة الى كونهما من العناصر التي قاتلت قواتنا الامنية قبل التحرير".



وأضافت أن "الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال مسؤولين عن الدعم اللوجستي لـ'داعش' في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.