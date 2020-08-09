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2020-08-09 | 14:26
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كشف نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، صفاء هادي، عن استعداداته قبل التحاقه بصفوف المنتخب الوطني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال هادي في حديث للسومرية نيوز، "سأبدأ تدريباتي بعد يومين من اجل الاستعداد للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني"، مبيناً ان "إصابة طفيفة لحقت بي خلال التدريبات مع كريليا ودفعته لأخذ قسط من الراحة".
وأضاف "لن أستطيع اللحاق بمعسكر المنتخب الوطني في أربيل، حيث سأواصل المران مع كريليا ومن ثم سألتحق بأسود الرافدين في أيام (فيفا دي)".
وسيخوض المنتخب الوطني معسكراً تدريبياً في أربيل في الـ20 من شهر اب الجاري، فيما ستقام مباريات التصفيات خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء هادي يستعد في روسيا ويكشف موعد التحاقه بأسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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