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صفاء هادي يستعد في روسيا ويكشف موعد التحاقه بأسود الرافدين

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2020-08-09 | 14:26

صفاء هادي يستعد في روسيا ويكشف موعد التحاقه بأسود الرافدين

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كشف نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، صفاء هادي، عن استعداداته قبل التحاقه بصفوف المنتخب الوطني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويتواجد هادي في روسيا رفقة فريقه كريليا سوفيتوف، بعدما انتهى موسم الدوري الروسي، حيث من المؤمل ان تنطلق استعدادات الموسم المقبل خلال الشهر الحالي.

وقال هادي في حديث للسومرية نيوز، "سأبدأ تدريباتي بعد يومين من اجل الاستعداد للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني"، مبيناً ان "إصابة طفيفة لحقت بي خلال التدريبات مع كريليا ودفعته لأخذ قسط من الراحة".


وأضاف "لن أستطيع اللحاق بمعسكر المنتخب الوطني في أربيل، حيث سأواصل المران مع كريليا ومن ثم سألتحق بأسود الرافدين في أيام (فيفا دي)".

وسيخوض المنتخب الوطني معسكراً تدريبياً في أربيل في الـ20 من شهر اب الجاري، فيما ستقام مباريات التصفيات خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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