صفاء هادي يستعد في روسيا ويكشف موعد التحاقه بأسود الرافدين

ويتواجد هادي في روسيا رفقة فريقه كريليا سوفيتوف، بعدما انتهى موسم الدوري الروسي، حيث من المؤمل ان تنطلق استعدادات الموسم المقبل خلال الشهر الحالي.

وقال هادي في حديث للسومرية نيوز، "سأبدأ تدريباتي بعد يومين من اجل الاستعداد للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني"، مبيناً ان "إصابة طفيفة لحقت بي خلال التدريبات مع كريليا ودفعته لأخذ قسط من الراحة".



وأضاف "لن أستطيع اللحاق بمعسكر المنتخب الوطني في أربيل، حيث سأواصل المران مع كريليا ومن ثم سألتحق بأسود الرافدين في أيام (فيفا دي)".

وسيخوض المنتخب الوطني معسكراً تدريبياً في أربيل في الـ20 من شهر اب الجاري، فيما ستقام مباريات التصفيات خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين.