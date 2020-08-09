عضو بالقانونية النيابية يطرح خمسة مرتكزات لإنجاح الانتخابات

رأى عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، اليوم الأحد، أن التحشيد للانتخابات والدعوة للمشاركة فيها "ظاهرة صحية"، فيما طرح خمسة مرتكزات من أجل عملية انتخابية صحيحة أحدها يرتبط بالوضع الاقتصادي.
وأضاف خدر، أن "هناك عدداً من المرتكزات التي ينبغي الذهاب من خلالها لعملية انتخابية صحيحة، أولها اتمام قانون الانتخابات بالدوائر الانتخابية، أما المرتكز الثاني فهو استكمال قانون المحكمة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "المرتكز الثالث يرتبط بصلاحية البرلمان ضمن المادة 64 من الدسترو بحل نفسه بغية الذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة".
وتابع خدر، "أما المرتكز الرابع وهو مهم جداً فهو يرتبط بالبعد المادي والاقتصادي، فيما يرتبط المرتكز الخامس بتهيئة الأجواء المناسبة للشارع العراقي لإجراء الانتخابات"، معتبراً أن "التحشيد للانتخابات والدعوة لها هي ظاهرة صحية، ولكن يجب أن تكون النتائج التي تُبنى عليها الانتخابات سديدة وجيدة لبناء نظام سياسي صحيح".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، الجمعة (31 تموز 2020)، تحديد السادس من شهر حزيران لعام 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، فيما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى انتخابات "أبكر" وعقد جلسة برلمانية طارئة وعلنية.
كذلك، رحب رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء (4 آب 2020)، بإعلان الكاظمي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، داعياً إلى استكمال قانون الانتخابات والإسراع بإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
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