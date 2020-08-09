'عمل مفتعل'.. ماجدة الرومي تعلق على انفجار بيروت

وقالت الرومي لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن "الكارثة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت جريمة كبيرة بحق شعب لبنان، سواء أكان إهمال أو حادثا مدبرا".

وأضافت، أنها كانت في منزل بمنطقة جونية شمال بيروت عندما وقع الانفجار، موضحة: "اعتقدت في البداية أن الأمر هزة أرضية، لأننا شعرنا باهتزاز الأرض، علمت فيما بعد أن الأمر انفجار. وتابعت بذهول ما يحدث على التلفزيون".



وأضافت الرومي، "في رأيي الشخصي أن ما حدث في المرفأ عمل مفتعل"، ماضيةً إلى القول: "شعرت بأن جزءا من قلبي تمزق وأنا أشاهد الدمار في بيروت".