ازالة تجاوزات من اربع مناطق في بغداد 'صور'

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن تنفيذ حملة ليلية لازالة التجاوزات عن اربع مناطق في العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية مركز الكرخ قامت بحملة ليلية لازالة التجاوزات والمشوهات عن شوارع ( شارع 6 ، شارع الرحمانية ، شارع الشيخ معروف ، شارع العلاوي) وسط العاصمة بمشاركة جميع اقسام الدائرة المذكورة". واضافت ان "الحملة استمرت الحملة لعدة ساعات بدعم واسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد". Advertisements

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