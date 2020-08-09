الكربولي مغردا: صفوا حساباتكم بعيداً عن العراق

خاطب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الاحد، الدول بتصفية حساباتها بعيدا عن العراق. وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر": "من قال أن العراقي مكتوب عليه ارتداء الخوذة الى الابد، ومن يرضى أن يكون وطنه ساحة حرب للآخرين!؟ "اسرائيل" ملاصقة لسوريا، وقاعدة امريكا الكبرى موجودة في قطر... صفوا حساباتكم بعيداً عن العراق". واكد الكربولي ان "العراقي يحب الحياة".ِ

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