اعلن رئيس منطقة اروند الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الأعمال، إن منفذ الشلامجة الحدودي الدولي، إعيد فتحه اليوم الأحد بعد أغلاقه بالتزامن مع عيد الأضحى.
وقال علي موسوي تصريح صحفي: إن "الجانب العراقي أعلن يوم الخميس 30 تموز، إغلاق منفذ الشلامجة التجاري من عيد الأضحى إلى عيد الغدير، وعدم وجود أي تجارة على هذه الحدود".
وأضاف موسوي "من اليوم أعيد فتح المنفذ واستئناف التبادل التجاري بين إيران والعراق".
علما إن صادرات البضائع غير النفطية من منفذ الشلامجة الحدودي، كان قد استؤنف رسميا يوم الأربعاء 8 تموز الماضي وفقا لاتفاق مع الجانب العراقي، بعد إغلاق دام أربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم خلال هذه الفترة تصدير 21 ألف طن من البضائع غير النفطية بقيمة 95 مليون دولار إلى العراق.
وتقع حدود الشلامجة على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر جنوب البلاد و 25 كم من البصرة جنوب العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر ايران تعلن اعادة فتح منفذ الشلامجة مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.