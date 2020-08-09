30 قتيلاً و6,000 نازح بسبب هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

تسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات في كوريا الجنوبية في مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا في الأيام القليلة الماضية، لكن عدد القتلى قد يرتفع أكثر حيث فُقد أكثر من 10 أشخاص، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية من البلاد بسبب اقتراب الإعصار.

وادت الأمطار الغزيرة في إحداث فوضى في جميع أنحاء البلاد منذ 1 اب وسط موسم الرياح الموسمية الطويل.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن البيانات الصادرة عن المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، لقي 30 شخصًا مصرعهم وفُقد 12 شخصًا وجُرح 8 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة حتى اليوم الأحد.

واكد المقر أن 13 شخصا لقوا مصرعهم خلال الأيام الثلاثة الماضية وفُقد اثنان وجُرح واحد فى أنحاء البلاد.

ولم تشمل حصيلة القتلى الضحايا من ثلاث سفن انقلبت في سد ويام في مدينة تشون تشيون، على بعد 85 كيلومترًا شرق سيئول، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين حتى اليوم الأحد، وتم تصنيفها على أنها حادث بحري.

وقال المقر المركزي أيضًا إن "5,900 شخصًا في 11 مدينة وإقليم قد غادروا منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة"، مضيفا أن "نحو 4,600 آخرين ما زالوا في ملاجئ مؤقتة بعد التحذيرات من الكوارث".

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وتم غرق أو دفن حوالي 9,300 هكتار من الأراضي الزراعية، بينما تم الإبلاغ عن 9,500 حالة من الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والخاصة. واستكملت أعمال الإصلاح في 73.2% من حالات التلف، بحسب المقر المركزي.

وقال المقر المركزي إنه تم إغلاق سبعة خطوط سكك حديدية في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من صباح الأحد، في حين تم إلغاء 10 رحلات في مطار كوانغ جو.

كما ضربت الأمطار الغزيرة المناطق الجنوبية من البلاد فى الأيام القليلة الماضية.

وقال المقر المركزي إن 3,749 شخصًا أصبحوا بلا مأوى خلال فترة الثلاثة أيام، ولا يزال معظمهم يقيمون في ملاجئ مؤقتة بسبب فيضان نهر سوم جين في بلدة نام وون بإقليم جولا الشمالي، وبلدتي غوريه وداميانغ بإقليم جولا الجنوبي.

وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 3,300 حالة أضرار في الممتلكات خلال الفترة المذكورة، بما في ذلك 2,233 منشأة عامة، بينما تم الإبلاغ أيضًا عن أضرار في 287 مسكنًا و1,180 هكتارًا من الأراضي الزراعية.

وقد أدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير بعض الطرق والجسور ووقوع 65 فيضانا في الجداول المحلية و11 انهيارا أرضيا.