نائب يرهن إعمار بغداد بحل أزمة السكن ويدعو لـ'هيكلة الأمانة وظيفياً'

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "من يريد إعمار بغداد عليه البدء بحل أزمة السكن ومعالجة التراجع في المؤسسات الخدمية مثل أمانة بغداد ومحافظتها"، مبينا أن ذلك "يتطلب عملاً جاداً وحلاً جذرياً وليس ترقيعياً"، معتبراً أن "عملية النهوض بالواقع لن تكون حلاً واقعياً ما لم يصار إلى حل أزمة السكن وفك الاختناقات السكنية التي أثرت بشكل مباشر على شكل بغداد".وأضاف أن "بغداد عانت من سوء الإدارة والفساد في أمانة بغداد ومحافظتها التي أخفقت بمعالجة التردي الخدمي، إذ لم تنجح الأمانة التي تعاني من ترهل وظيفي غير مجدٍ، حيث يوجد 30 مديراً عاماً ودرجات وظيفية أخرى لا نفع منها"، مؤكداً أنه "يجب هيكلة الأمانة وظيفياً، الأمر الذي أثر في الارتقاء بشكل العاصمة بينما فشلت المحافظة بمعالجة السوء الخدمي في الأقضية والنواحي".

وتابع الربيعي أن "أي عمل خدمي لن يعتمد على حل مشكلة السكن لن يرتقي إلى مستوى الطموح وسيبقى مؤثراَ بشكل سلبي ليس على المستوى الخدمي فحسب وإنما حتى على المستويين الأمني والاقتصادي".



وأشار إلى "أننا قدمنا دراسة سابقة يمكن لها لو تم اعتمادها أن تحل أزمة السكن دون أن تقوم الحكومة بصرف دينار واحد ولكن للأسف لم يتم التعاطي معها بشكل إيجابي من قبل الحكومتين السابقة والحالية".