مواعيد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2020-08-08 | 23:08
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انتهت مساء اليوم السبت منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لموسم 2019/2020.
وكان كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي ولايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي قد تأهلوا، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
مواعيد مباريات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا
أتالانتا وباريس سان جيرمان، الأربعاء 12 أب.
لايبزيج وأتلتيكو مدريد، الخميس 13 أب.
بايرن ميونخ وبرشلونة، الجمعة 14 أب.
مانشستر سيتي وليون، السبت 15 أب.
وستقام جميع المباريات في مدينة لشبونة البرتغالية.
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