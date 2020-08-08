مواعيد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

واكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة، بعد حصول كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني على البطاقات المتبقية.

وكان كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي ولايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي قد تأهلوا، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.



مواعيد مباريات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا

أتالانتا وباريس سان جيرمان، الأربعاء 12 أب.

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لايبزيج وأتلتيكو مدريد، الخميس 13 أب.

بايرن ميونخ وبرشلونة، الجمعة 14 أب.

مانشستر سيتي وليون، السبت 15 أب.

وستقام جميع المباريات في مدينة لشبونة البرتغالية.

