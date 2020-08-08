برشلونة يُخمد ثورة نابولي ويضرب موعداً مع بايرن في ربع نهائي الابطال

برشلونة سيكون على موعدًا مع مباراة نارية في ربع النهائي، إذ سيواجه بايرن ميونخ الألماني، الذي تأهل بعدما سحق تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بنتيجة (7-1) إذ فاز ذهابًا بثلاثية نظيفةالمباراة بدأت قوية وسريعة إذ حرم القائم، ميرتينز من زيارة شباك الحارس مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة العاشرة، سجّل كيلمو لنجيليه، الهدف الأول لـ برشلونة برأسية رائعة، بعد ركلة ركنية مُتقنة من إيفان راكيتيتش.

وفي الدقيقة 23، تمكن ميسي من إحراز هدفًا رائعًا، بعدما تلقى تمريرة من سواريز، وحصل على الكرة وانطلق بها، ثم راوغ وتوغل لمنطقة الجزاء، وسقط أرضًا، ولكن لم يفقد الكرة، ثم نهض سريعًا، وسددها بشكل رائع لتسكن شباك الحارس أوسبينا.



وفي الدقيقة 30، واصل ميسي إبداعه وسجّل هدفًا رائعًا آخر، بعدما تسلم الكرة على صدره بعد تمريرة رائعة من دي يونج، مهددها الأرجنتيني ثم سدد الكرة في شباك أوسبينا، ولكن الحكم التركي شاكير، قرر إلغاء الهدف، بعد العودة لـ تقنية الـVAR لوجود لمسة يد على ميسي.

وفي الدقيقة 45، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ برشلونة، بعد تدخل قوي من السنغالي كوليبالي على قدم ليونيل ميسي، انبرى لها لويس سواريز وسجّل الهدف الثالث.

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ثم في الدقيقة 45+5، احتسب الحكم ركلة جزاء ولكن هذه المرة لـ نابولي، بعد تدخل من راكيتيتش على ميرتينز، انبرى لها إنسيني وسجل الهدف الأول لـ نابولي.

الشوط الثاني لم يشهد خطورة حقيقية أو هجمات تذكر، فقط بعد المحاولات من جانب نابولي، ولكن لاعبو جاتوزو افتقدوا للمسة النهائية أمام مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وفي الدقيقة 81، سجّل البولندي أركاديوش ميليك هدف تقليص الفارق من جديد لـ نابولي، ولكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

