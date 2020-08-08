بايرن ميونخ يستعرض عضلاته امام تشيلسي ويبلغ ربع نهائي الابطال

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد سجل هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 24 أحرز إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض.
وتمكن تامي أبراهام من تقليص الفارق بتسجيله هدفا لصالح تشيلسي في الدقيقة 44.
وواصل بايرن ميونخ تألقه في الشوط الثاني وسجل هدفين آخرين عن طريق الثنائي توليسو وليفاندوفسكي في الدقيقتين 76 و83.
وشهدت المباراة إلغاء هدف لصالح تشيلسي سجله كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 28، بداعِ التسلل.
ولم يتمكن جيروم بواتينج من استكمال المباراة مع بايرن ميونخ، واضطر للخروج في الدقيقة 63 ونزل بدلًا منه نيكولاس زوله.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد، في ستامفورد بريدج.
يُذكر أن بايرن ميونخ سيواجه في ربع النهائي، يوم الجمعة القادم، الفائز من اللقاء الجاري حاليًا بين برشلونة ونابولي.
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