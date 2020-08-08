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بايرن ميونخ يستعرض عضلاته امام تشيلسي ويبلغ ربع نهائي الابطال

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وفاز بايرن ميونخ بأربعة مقابل هدف، في المباراة التي استضافها ملعب الأليانز آرينا.

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد سجل هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 24 أحرز إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض.


وتمكن تامي أبراهام من تقليص الفارق بتسجيله هدفا لصالح في الدقيقة 44.

وواصل بايرن ميونخ تألقه في الشوط الثاني وسجل هدفين آخرين عن طريق الثنائي توليسو وليفاندوفسكي في الدقيقتين 76 و83.

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وشهدت المباراة إلغاء هدف لصالح تشيلسي سجله كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 28، بداعِ التسلل.

ولم يتمكن جيروم بواتينج من استكمال المباراة مع بايرن ميونخ، واضطر للخروج في الدقيقة 63 ونزل بدلًا منه نيكولاس زوله.


وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد، في ستامفورد بريدج.

يُذكر أن بايرن ميونخ سيواجه في ربع النهائي، يوم الجمعة القادم، الفائز من اللقاء الجاري حاليًا بين ونابولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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