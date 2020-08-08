قرارات خلية الازمة في النجف

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "ناقشت الموقف الوبائي في المحافظة واهم المستجدات على الساحة الصحية والاجراءات المتخذة للحد من تسجيل زيادات في الاصابات، حيث ترأس الاجتماع محافظ النجف لؤي الياسري وبحضور النائب الثاني للمحافظ طلال بلال ورؤساء جامعتي الكوفة وجابر ين حيان ومعاون مدير عام دائرة الصحة علاء الكعبي ونقيب اطباء الاسنان وبقية الاعضاء من رؤساء الدوائر الامنية والخدمية".

واكد الياسري ان "خصوصية المحافظة هي العامل الاساس في وجود الزائرين ونسبة الاختلاط السكاني الكبيرة ومايترتب عليها من انتقال للعدوى وهو مايتطلب منا ان نكون عند مستوى التحدي ونحافظ على سلامة ابناء مدينتنا ونتوخى كل السبل ونتخذ كل مانراه من اجراءات للحد من الاصابات".

واستعرض معاون مدير عام الصحة علاء الكعبي الموقف الوبائي في المحافظة، مبينا ان "نسبة الاصابات لاتزال ضمن المعدل العالمي بل واقل منه وكذلك فان نسبة التشافي تصل الى اكثر من 75%".

وتقرر ما يلي:

1- ان يكون الدوام في دوائر الدولة حسب صلاحيات مدير الدائرة وبما يسهم في انجاز الاعمال ولايسبب كثافة لاعداد الموظفين وبالنسبة للدوائر الصحة والامنية يكون الدوام 100% .

2-التاكيد على متابعة الحالات المرضية المعزولة والمحجورة منزليا من قبل قطاعات ومراكز الرعاية الصحية الاولية.

3-التأكيد على ان القرار الوزاري الاخير يتعلق بدفن الوفيات الجديدة ولايتعلق بنقل الجثث المدفونة من مكان لاخر وان الخلية وبناءا على طلب بعض ذوي المتوفين قامت بمخاطبة وزارة الصحة فهي الجهة المعنية وننتظر رأيها بهذا الامر.

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4-تمت مناقشة افتتاح مختبر لفحص الوافدين عن طريق مطار النجف الاشرف والتأكيد على انه سيقوم بفحص الوافدين من غير العراقيين لقاء مبالغ واسوة بما يحصل مع العراقيين في مطارات دول هؤلاء الوافدين.

5-التأكيد على ان الخلية تتبنى بالكامل - بيان مكتب المرجع الاعلى السستاني بخصوص المجالس الحسينية والاجراءات الصحية اثناء ايام عاشوراء ورؤيتنا تستمد من مضامين هذا البيان وسيتم طرحها في لقاءات ومشاورات مع هياة المواكب الحسينية.

6-دعوة المديرية العامة للتربية لوضع خطة لاجراء الامتحانات العامة الوزارية في شهر ايلول القادم.

7- فيما يتعلق بالمدارس الاهلية وقيام بعضها باقامة دروس التقوية تقرر مخاطبة المديرية العامة للتربية لتقنين دورات التقوية هذه وعلى الصحة العامة وضع محددات واضحة للعمل بموجبها.

8-مناقشة موضوع السيطرات والتأكيد على انها تمثل هما وهاجسا لخلية الازمة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان السيطرات وفي احيان كثيرة تقع تحت تاثير جهات حكومية لاقبل لها بها للسماح بدخول زائرين كما حدث اثناء العيد في حين لايدرك المواطن هذا ويقع اللوم على العاملين في السيطرات.

9-تقرر تشكيل فرقة خاصة من قيادة الشرطة لتقديم الدعم لغرفة عمليات خلية الازمة عند القيام بتنفيذ اوامر الغلق على المحلات المخالفة.

10- مفاتحة نقابة الاطباء لغرض تبليغ الاطباء بتوفير سجل للحالات المصابة او المشتبه بإصابتها بالمرض يحوي على معلومات توفر إمكانية التواصل مع هذه الحالات كذلك حثهم على التعاون مع الجهات الصحية لغرض متابعتهم.