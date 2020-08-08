برشلونة يمنع آرثر من الدخول الى 'كامب نو' قبل مباراته امام نابولي

2020-08-08 | 21:07
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ومنع آرثر من دخول الملعب، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لم يحصل البرازيلي على إذن من النادي للدخول وعاد إلى منزله.
وتشير الصحيفة إلى أن آرثرً خضع بالأمس لاختبار "بي سي أر" الخاص بفيروس كورونا، بعد أن أمضى أسبوعين في البرازيل، وهي واحدة من أكثر البلدان تضرراً من الوباء.
لم تظهر نتيجة فحص آرثر، وتوضح الصحيفة أن سبب إبعاد اللاعب من كامب نو هو عدم وصول نتائج فحص كورونا بشكل رسمي وبذلك لايمكن للاعب التواجد في الملعب وفق أنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وشهدت الأيام الماضية توترًا بين آرثر وإدارة البارسا، وقرر اللاعب التفاوض لإنهاء عقده شخصيًا تمهيدًا لانضمامه إلى يوفنتوس.
يذكر أن آرثر سينضم ليوفنتوس في صفقة تبادلية بعد نهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.
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