العراق يبدأ بالخطوة الاولى لتطبيق 'فار' في ملاعبه

وقال عضو لجنة الحكام رعد سليم في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة الحكام بدأت بالخطوة الاولى بمفاتحة الاتحاد الدولي (فيفا) الذي أرسل لنا موافقته وارتياحه بمبادرة لجنة الحكام العراقية".

وأضاف ان "فيفا سيرسل موفدا عنه مع بداية الموسم للاطلاع على الملاعب وجاهزيتها لتطبيق هذا الاجراء، وستكون هناك خطوات لاحقة تتبعها توفير الأجهزة وادخال الكوادر المتخصصة للعمل بتقنية الفار".



وأوضح الحكم الدولي السابق، أن "هذه الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً ولا يمكن ان يطبق هذا الموسم حتي تكتمل كافة متعلقات هذه التقنية المعقدة".

وكان "فيفا" قد أعلن بانه ستولى مسؤولية تشغيل "فار" على مستوى العالم خاصة بعد الظروف التي مرت بها الاتحادات بسبب جائحة كورونا.

