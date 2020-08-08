بالصور.. إحياء 'يوم الغدير' في كربلاء

تنشر الخليج 365، صوراً لإحياء يوم الغدير في محافظة كربلاء. ويحتفل المسلمون الشيعة سنوياً بعيد الغدير الذي يصادف الثامن عشر من ذي الحجة، والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.

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