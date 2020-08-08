العمليات المشتركة تكشف عن أسلوب جديد لتعقب عناصر 'داعش'

كشفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن اسلوب جديد لتعقب عناصر تنظيم "داعش".

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن القيادة قولها، ان "جهاز المخابرات قدّم معلومات أسهمت بشكل كبير في تعقب الخلايا الإرهابية". واضافت ان "هناك نقلة نوعية في العمل الاستخباري و الأمني للقطعات الأمنية".



واوضحت القيادة انه " تم استخدام اسلوب جديد لتعقب عصابات داعش"، مؤكدة ان "العراق باتت لديه قدرات أمنية عالية". واوضحت القيادة انه " تم استخدام اسلوب جديد لتعقب عصابات داعش"، مؤكدة ان "العراق باتت لديه قدرات أمنية عالية".

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