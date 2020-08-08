دياب: سنطرح على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة

قال رئيس حكومة لبنان حسان دياب في كلمة للبنانيين إنه وعد اللبنانيين أن لا تمر كارثة المرفأ من دون محاسبة، مؤكداً أن لا خيمة فوق رأس أحد.

وأضاف "لماذا بقيت المواد المنفجرة 7 سنوات داخل المرفأ؟ ومن المستفيد من بقائها"، مؤكداً أن إجراءات القضاء تعطي إشارة عن مصداقية التحقيق. ولفت إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أنه رغم أننا نمر بكارثة صعبة رأينا في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن رفضنا للمساعدات.



وقال دياب إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة، مضيفا "أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".

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