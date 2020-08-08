الجيش اللبناني يصدر بياناً يذكر فيه المساعدات العراقية

اصدر الجيش اللبناني، السبت، بياناً ذكر فيه المساعدات العراقية الى لبنان، بعد أن اعربت السفارة العراقية اليوم عن اسفها لعدم ذكر اسم العراق في تقرير للجيش تحدث عن الدول التي وقفت الى جانب لبنان.

وقال الجيش في بيان له اطلعت عليه الخليج 365، إنه "ضمن إطار المساعدات التي ترد من الدول الشقيقة والصديقة، وصل بتاريخ 5/8/2020 على متن طائرة عراقية فريق طبي مؤلف من 18 طبيبا متخصصا بإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى 20 طنا من المواد والمعدات الطبية، على أن يتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وفقا للحاجات".

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وأضاف البيان "كما تسلم لبنان من العراق بتاريخ 8/8/2020 عبر معبر المصنع الحدودي، 22 صهريجا محملا بـ 800 ألف ليتر من مادة الغاز أويل".

وكانت السفارة العراقية في بيروت اعربت، اليوم السبت، عن اسفها لعدم ذكر تقرير الجيش اللبناني لاسم العراق ضمن الدول التي وقفت الى جانب لبنان، مؤكدة أن بغداد تعتزم ارسال وجبات من الحنطة تعويضاً للنقص المحتمل.