مسؤول بالإليزيه: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها 'حزب الله'

افاد مسؤول بقصر الإليزيه، السبت، بإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله".
وبخصوص مؤتمر المانحين الخاص بلبنان، اوضح المسؤول في القصر ان" المؤتمر سيجمع أموالا لإعادة بناء بيروت وتقديم مساعدات غذائية وبناء المدارس والمستشفيات وتوفير التجهيزات الطبية".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.
يذكر أن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار
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