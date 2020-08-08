متظاهرون يقتحمون وزارة الخارجية اللبنانية

نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني لبناني قوله، إن متظاهرين اقتحموا مقر وزارة الخارجية في بيروت اليوم السبت.
وطالب المتظاهرون بملاحقة المسؤولين عن انفجار بيروت ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
واعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن 14 جريحا تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة و 44 مصابا يتم إسعافهم في موقع التظاهرات.
وخرجت تظاهرة عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.
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