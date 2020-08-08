اغتيال مواطن لبناني مع ابنته شمال شرق طهران

ذكرت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن نشطاء، إن مواطنا لبنانيا جرى اغتياله مع ابنته في شارع باسداران شمال شرق طهران، فيما تحدثت مواقع معارضة عن أنه أحد عناصر حزب الله اللبناني.

وأضافت الوكالة أنه "لم ينف أو يؤكد أي مصدر رسمي الخبر"، مشيرة إلى أن "مريم داودي جرى اغتيالها مع والدها حبيب داودي بعدما أطلق عليهما الرصاص من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية".

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وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر بأنه "تم إطلاق 5 رصاصات من قبل المسلحين على المواطنيين اللبنانيين أثناء تواجدهما في شارع باسداران، وأن 4 رصاصات أصابت أهدافها، فيما أصابت الرصاصة الخامسة سيارة عابرة".

وبينت أن "حبيب داودي وابنته مريم، كانا يستقلان سيارة من طراز "تندر 90" وأن المهاجمين لاذوا بالفرار".