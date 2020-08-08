وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان بعد إصابتها بانفجار بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، عن وفاة زوجة سفيرها في لبنان، اليوم السبت، بعد إصابتها بجروح خطيرة في الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت الوزارة إن "السيدة، هيدويغ والتمانس موليير، (55 عاما) أصيبت جراء الانفجار عندما كانت تقف بجانب زوجها السفير جان والتمانس في غرفة المعيشة بمنزلهما في بيروت".
وتسبب انفجار يوم الثلاثاء في أضرار جسيمة للسفارة الهولندية، وأعلن رئيس وزراء هولندا، مارك روته، بوقت سابق عن إصابة خمسة أشخاص في سفارة هولندا ببيروت، بينهم زوجة السفير، بانفجار مرفأ المدينة الذي خلف أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.
وتسبب انفجار يوم الثلاثاء في أضرار جسيمة للسفارة الهولندية، وأعلن رئيس وزراء هولندا، مارك روته، بوقت سابق عن إصابة خمسة أشخاص في سفارة هولندا ببيروت، بينهم زوجة السفير، بانفجار مرفأ المدينة الذي خلف أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.
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