انفجار مرفأ بيروت.. دمشق تعلن مقتل 43 سورياً في حصيلة غير نهائية

أفادت السفارة السورية في لبنان، اليوم السبت، بأن 43 سورياً لقوا مصرعهم جراء حادث الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، مشيرةً إلى أن الحصيلة غير نهائية.



وقالت السفارة، إنه "استمراراً للجهود التي تبذلها السفارة السورية في بيروت لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، فقد وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن، إلى 43 شهيدا قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية".



وأضافت السفارة على صفحتها بموقع (فيس بوك)، أنها "قدمت كافة التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان"، مؤكدةً "استمرار قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية للبحث عن المفقودين، وتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة".

وكان وزير الصحة حمد حسن أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بيروت إلى 154، في حين يبلغ عدد المصابين نحو خمسة آلاف، فيما تتواصل عمليات البحث عن العالقين ورفع الأنقاض.

