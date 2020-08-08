أفادت السفارة السورية في لبنان، اليوم السبت، بأن 43 سورياً لقوا مصرعهم جراء حادث الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، مشيرةً إلى أن الحصيلة غير نهائية.
وقالت السفارة، إنه "استمراراً للجهود التي تبذلها السفارة السورية في بيروت لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، فقد وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن، إلى 43 شهيدا قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية".
وأضافت السفارة على صفحتها بموقع (فيس بوك)، أنها "قدمت كافة التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان"، مؤكدةً "استمرار قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية للبحث عن المفقودين، وتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة".
وأضافت السفارة على صفحتها بموقع (فيس بوك)، أنها "قدمت كافة التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان"، مؤكدةً "استمرار قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية للبحث عن المفقودين، وتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة".
وكان وزير الصحة حمد حسن أعلن، أمس الجمعة، ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بيروت إلى 154، في حين يبلغ عدد المصابين نحو خمسة آلاف، فيما تتواصل عمليات البحث عن العالقين ورفع الأنقاض.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار مرفأ بيروت.. دمشق تعلن مقتل 43 سورياً في حصيلة غير نهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.