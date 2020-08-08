المنافذ الحدودية: ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في زرباطية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في منفذ زرباطية الحدودي.



وقالت الهيئة، إنه "تنفيذاً لأمر قاضي التحقيق وبناء على المعلومات المقدمة من قبل شعبة المخابرات في منفذ زرباطية الحدودي، وحسب أمر رئيس الوزراء بجرد أي مواد أولية تساعد على الاشتعال أو سريعة الاشتعال، تم إحالة عجلتين لعدم وجود اوراق رسمية وبقائهما أكثر من 40 يوماً داخل المنفذ بدون أي إجراء ولسوء خزنها حيث أنها تحفظ بدرجة حرارة من 5 الى 35 درجة مئوية مما يفقد خاصيتها وتتحول الى مواد سامة تؤثر على النبات والتربة".



وأضافت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تشكيل لجنة من الدوائر المعنية ذات الاختصاص وتم ضبط العجلتين وجردها وإحالتهما إلى القضاء وفق محضر أصولي".